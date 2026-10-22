/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பூலாங்கிணர் பகுதியில் மின்தடை அறிவிப்பு ரத்து
UPDATED : அக் 08, 2026 10:20 PM
ADDED : அக் 08, 2026 05:46 PM
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உடுமலை: பூலாங்கிணர் துணை மின்நிலைய பகுதியில் மின்தடை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
உடுமலை கோட்ட மின் வாரியம், பூலாங்கிணர் துணை மின் நிலைய பகுதிகளில், இன்று காலை, 9:00 மணி முதல் மதியம், 2:00 மணி வரை, மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், நிர்வாக காரணங்களுக்காக, ரத்து செய்யப்படுகிறது. மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடக்காது, என செயற்பொறியாளர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.