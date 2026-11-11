/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நாளைய மறுதினம்(நவ.12) மின் தடை: திருப்பூர்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
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காலை, 10:00 முதல், மாலை 3:00 வரை
அலகுமலை துணை மின் நிலையம்
பொல்லிக்காளிபாளையம், முத்தணம்பாளையம், அலகுமலை, பெருந்தொழுவு, நாச்சிபாளையம், கைகாட்டிபுதுார், தொங்குட்டிபாளையம், கண்டியன்கோவில், மீனாட்சிவலசு, மருதுரையான்வலசு, முதியாநெரிச்சல், மணியாம்பாளையம், கந்தாம்பாளையம், கரியாம்பாளையம், ஆண்டிபாளையம், சென்னிமலைபாளையம் பிரிவு, காளிபாளையம், விஜயாபுரம், திருநகர், யாசின்பாபு நகர், காங்கேயம்பாளையம், குப்பாண்டம்பாளையம், வசிவரம்புதுார் மற்றும் கோவில்வழி பகுதிகள்.