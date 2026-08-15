17 ம் தேதி  மின் நிறுத்தம் 

ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM
காலை, 9:00 மணி முதல் மாலை, 4:00 மணி வரைஊத்துக்குளி துணை மின் நிலையம்
ஊத்துக்குளி டவுன், ஊத்துக்குளி ஆர்.எஸ்., – வி.ஜி., புதுார், ரெட்டிபாளையம், தாலிகட்டிபாளையம், தளவாய்பாளையம், பி.வி.ஆர்.,பாளையம், சிறக்களஞ்சி, வரப்பாளையம், பாப்பம்பாளையம், வெங்கலப்பாளையம், அணைப்பாளையம், வாய்ப்பாடி, மொரட்டுப்பாைளயம், கவுண்டம்பாளையம், கொடியம்பாளையம், சேடர்பாளையம், எஸ்.பி.என்., பாளையம், வெள்ளியம்பாளையம், கத்தாங்கண்ணி, கோவிந்தம்பாளையம், ஆர்.கே. பாளையம், நடுத்தோட்டம், அருகம்பாளையம், மானுார், தொட்டியவளவு, வயக்காட்டுப்புதுார், ஏ.கத்தாங்கண்ணி பகுதிகள்.
செங்கப்பள்ளி துணை மின் நிலையம்
செங்கப்பள்ளி, விருமாண்டாம்பாளையம், காடபாளையம், பள்ளபாளையம், பழனிக்கவுண்டன்பாளையம், நீலாக்கவுண்டன்பாளையம், அம்மாபாளையம், காளிபாளையம் புதுார், வட்டாலப்பதி, செரங்காடு, ஆதியூர் பிரிவு, தேசிய நெடுஞ்சாலை, முத்தம்பாளையம் பகுதிகள்.