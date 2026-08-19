/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ இன்றைய மின் தடை (14ம் தேதி)
ADDED : ஆக 13, 2026 04:51 PM
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காலை, 9:00 மணி முதல் மாலை, 4:00 மணி வரை பூலாங்கிணர் துணை மின் நிலையம் பூலாங்கிணர், அந்தியூர், ஜீவா நகர், முக்கோணம், சடைய கவுண்டன்புதுார், பாப்பனுாத்து, வாளவாடி, ஜல்லிபட்டி, லிங்கமனுார், தளி, மொடக்குப்பட்டி, ஆர்.வேலுார், திருமூர்த்தி நகர், பொன்னாலம்மன்சோலை, மங்களாபுரம், விளாமரத்துப்பட்டி, உடுக்கம்பாளையம், கஞ்சம்பட்டி, குண்டலப்பட்டி, லட்சுமாபுரம், தென்குமாரபாளையம், குறிச்சிக்கோட்டை ( ஒரு பகுதி).
தகவல் : மூர்த்தி, செயற்பொறியாளர், உடுமலை.