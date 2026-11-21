UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 06:52 PM
சந்தைபேட்டை துணை மின்நிலையம்
காலை, 10:00 முதல் மாலை, 3:00 மணி வரை
அரண்மனைப்புதுார், தட்டான் தோட்டம். எம்.ஜி.புதுார், கரட்டாங்காடு, அரசு மருத்துவமனை, ஷெரீப் காலனி, தாராபுரம் ரோடு, பல்லடம் ரோடு. தென்னம்பாளையம், கல்லாங்காடு, வெள்ளியங்காடு. கே.எம்.நகர் கே.எம்.ஜி. நகர், பட்டுகோட்டையார் நகர், திரு.வி.க.நகர்.
கருப்பகவுண்டம்பாளையம், கோபால் நகர், பெரிச்சிபாளையம், கருவம்பாளையம், ஏ.பி.டி. நகர், கே.வி.ஆர் நகர், பூச்சக்காடு, மங்கலம் ரோடு, பெரியார் காலனி, சபாபதிபுரம், வாலிபாளையம், ஊத்துக்குளி ரோடு, யூனியன் மில் ரோடு, மிஷன் வீதி, காமராஜ் ரோடு, புது மார்க்கெட் வீதி, ராயபுரம், ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, காதர்பேட்டை, சந்திராபுரம், புதுார் மெயின் ரோடு, தாராபுரம் ரோடு, கரட்டாங்காடு, செரங்காடு, டி.ஏ.பி.நகர் மற்றும் என்.பி.நகர்.
கலெக்டர் அலுவலக துணைமின் நிலையம்
பூம்புகார், இந்திரா நகர், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், பல்லடம் ரோடு, வித்யாலயம், பாரதிநகர், குளத்துபாளையம், செல்வலட்சுமி நகர், வீரபாண்டி, பொது சுத்திகரிப்பு நிலைய பகுதிகள், கருப்பக்கவுண்டன்பாளையம் மற்றும் கே.ஆர்.ஆர்.தோட்டம்.
பலவஞ்சிபாளையம் துணை மின்நிலையம்
சந்திராபுரம், கரட்டாங்காடு, செரங்காடு, டி.ஏ.பி., நகர், என்.பி., நகர், காளிநாதம்பாளையம், பலவஞ்சிபாளையம் பகுதிகள்.