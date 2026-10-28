சிவாலயங்களில் பிரதோஷ பூஜை  பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு

சிவாலயங்களில் பிரதோஷ பூஜை பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு
சிவாலயங்களில் பிரதோஷ பூஜை பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : செப் 24, 2026 07:30 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில் உள்ளிட்ட சிவாலயங்களில் நேற்று, புரட்டாசி மாத பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.
சிவாலயங்களில் மகா அபிஷேக பூஜைகள் நடந்தன. திருப்பூர் ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில், மூலவர், அதிகாரநந்தி மற்றும் உற்சவமூர்த்திகளுக்கு மகா அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, அலங்கார பூஜை நடந்தது.
வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில், சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய உமாமகேஸ்வரர், வெளிப்பிரகாரத்தை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
பழங்கரை பொன் சோழீஸ்வரர் கோவில், அபிஷேகபுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம் சோழீஸ்வரர் கோவில், பெரியபாளையம் சுக்ரீஸ்வரர் கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், பெருமாநல்லூர் உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அலகுமலை ஆதிகைலாசநாதர் கோவில், ஊத்துக்குளி ரோடு காசி விஸ்வநாதர் கோவில் உள்ளிட்ட சிவாலயங்களில் பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.