சிவாலயங்களில் பிரதோஷ வழிபாடு

ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
திருப்பூர்: ஐப்பசி மாத பிரதோஷமான நேற்று திருப்பூர் மற்றும் நல்லூர் ஸ்ரீ விஸ்வேஸ்வரர் கோவில், பெரியபாளையம் சுக்ரீஸ்வரர் கோவிலில் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைகள் நடந்தன.
பிரதோஷத்தையொட்டி சிவாலயங்களில் நந்தியம்பெருமானுக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. மூலவர், அதிகாரநந்தி மற்றும் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார பூஜைகள் நடந்தன. திருப்பூர் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் உமாமகேஸ்வரர் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி பிரகாரத்தை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
மகா தீபாராதனையை தொடர்ந்து பிரதோஷ வழிபாட்டு குழு சார்பில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
அவிநாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், சேவூர் வாலீஸ்வரர் கோவில், அபிஷேகபுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், பெருமாநல்லூர் உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம் சோழீஸ்வரர் கோவில், பழங்கரை பொன் சோழீஸ்வரர் கோவில் என அனைத்து சிவாலயங்களிலும் பிரதோஷ வழிபாடு நேற்று விமரிசையாக நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர்.
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ஐப்பசி மாத பிரதோஷ தினமான நேற்று, திருப்பூர், ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வரர் கோவிலில் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் அருள் பாலித்த உமா மகேஸ்வரர்.
பிரதோஷ வழிபாட்டில் குவிந்த பக்தர்கள்.