ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் – அவிநாசி ரோட்டைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பல்லடம் ரோட்டிலும் ‘ப்ரீ சிக்னல்’ திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், முக்கிய சந்திப்புகளில் சிக்னல் இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டு, வாகனங்கள் தடையின்றிச் செல்லும் வகையில் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் – அவிநாசி ரோட்டில் புஷ்பா தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரவுண்டானா முதல் பெரியார் காலனி வரை இத்திட்டம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ளது. இதன்படி, சிக்னல்கள் மற்றும் நான்கு ரோடு சந்திப்புகள் மூடப்பட்டு, இடது மற்றும் வலதுபுறம் திரும்ப வேண்டிய வாகனங்கள் குறிப்பிட்ட தூரம் சென்று திரும்பும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நேராகச் செல்லும் வாகனங்கள் இடதுபுறப் பாதையில் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம். இதனால் சிக்னல்களில் காத்திருக்கும் நேரமும், போக்குவரத்து நெரிசலும் குறைந்துள்ளன.
இதையடுத்து, பல்லடம் ரோட்டில் எல்.ஆர்.ஜி., கல்லுாரி (கலெக்டர் அலுவலகம் முன்), தமிழ்நாடு தியேட்டர் ஸ்டாப், வீரபாண்டி பிரிவு, நொச்சிபாளையம் பிரிவு, டி.கே.டி., மில் ஸ்டாப் (கணபதிபாளையம் சாலை) ஆகிய சந்திப்புகளில் சிக்னல் இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு சாலையில் இருந்து மற்றொரு சாலைக்கு வாகனங்கள் நேரடியாகக் கடந்து செல்ல முடியாத வகையில் பேரிகார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட தொலைவில் மையத் தடுப்புக் கற்கள் அகற்றப்பட்டு, வாகனங்கள் வலது, இடதுபுறம் திரும்புவதற்குப் புதிய பாதைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கே.வி.ஆர்., போக்குவரத்து போலீசார் கூறுகையில், ''வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் சிக்னலில் காத்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து விதிகளை முறையாகப் பின்பற்றினால் நெரிசல் ஏற்படாது. ஒருவழிப்பாதையில் விதிகளை மீறிச் செல்பவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றனர்.