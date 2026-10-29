டெங்கு காய்ச்சலை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கை: சித்த மருத்துவர்கள் அறிவுரை
டெங்கு காய்ச்சலை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கை: சித்த மருத்துவர்கள் அறிவுரை
UPDATED : அக் 28, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
உடுமலை: டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்கும் வகையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, நிலவேம்பு கஷாயம் குடித்தல் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்ற சித்த மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில், பரவலாக டெங்கு காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. ‘இது பிலேவி வைரஸ் வகையை சேர்ந்தது; ‘ஏடிஸ் அல்போ பிக்டஸ் மற்றும் ஏடிங் இஜிப்’, ஆகிய கொசுக்களினால் பரவுவது குறித்து சுகாதாரத்துறையினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மக்கள், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி, நோய்தாக்குதலைத்தடுக்க, அரசு சித்த மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் கொசுக்கள் உருவாவதை தடுக்க, நமது சுற்றுப்புறத்தை துாய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வகை கொசுக்கள் நன்னீரில், இனப்பெருக்கம் செய்யும்.
காய்ச்சல் திடீரென ஆரம்பித்து அதிகரிக்கும். தலைவலி, கண்ணின் பின்பகுதியில் வலி, உடல் வலி, மூட்டு வலி அதிகமாக இருக்கும்.
டெங்கு காய்ச்சலைத்தடுக்க, அனைவரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, அனைவரும், நிலவேம்பு கஷாயம் குடித்து தங்களை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும்.
நிலவேம்பு குடிநீரில், நிலவேம்பு, வெட்டிவேர், விலாமிச்சம் வேர், சந்தனம், பேய்ப்புடல், கோரைக்கிழங்கு, சுக்கு, மிளகு, பற்பாடகம் உள்ளிட்ட, 9 மூலிகைகள் சேர்ந்துள்ளது.
இதனை நோயின் தன்மை, நோயினர் வயதுக்கு ஏற்ப, ஒரு கிலோ உடல் எடைக்கு, ஒரு மில்லி என்ற வண்ணம் மருத்துவரின் மேற்பார்வையில், காய்ச்சல் இருந்தால், மூன்று வேளையும், காய்ச்சல் இல்லாமல் தற்காப்புக்காக, என்றால், ஒரு வேளையும் எடுத்து கொள்ள வேண்டும்.
டெங்கு காய்ச்சலில், ரத்ததட்டு அணுக்கள் குறைபாட்டுக்கு, ஆடாதோடை மணப்பாகு அருமருந்தாகும்.
இதனை நோயின் தன்மை, நோயினர் வயதுக்கேற்ப, 5 முதல் 20 மில்லி வரை, சம அளவு இள வெந்நீரில், கலந்து மருத்துவரின் மேற்பார்வையில், தினம் இரு முறை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
தனிமனித ஒழுக்கமும், சுற்றுப்புற துாய்மையுமே, நம்மை ஒரு நோயில் இருந்தும் காப்பாற்றி, சுகாதாரமான வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும்.
நிலவேம்பு கஷாயம், அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில், இலவசமாக கிடைக்கும். எந்த மருந்தையும், மருத்துவரின் அறிவுரைப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, சித்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.