கருவலுார் மாரியம்மன் கோவிலில் டிச. 14ல் மஹா கும்பாபிேஷகம் திருப்பணி ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
கருவலுார் மாரியம்மன் கோவிலில் டிச. 14ல் மஹா கும்பாபிேஷகம் திருப்பணி ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
அவிநாசி: கருவலுாரில் உள்ள பிரசித்தி ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வரும் டிச. 14ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி கோவிலில் திருப்பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
கும்பாபிஷேகம் அன்று அதிகாலை 5:30 மணி முதல் 6:30 மணிக்குள் திருவோண நட்சத்திரம், விருச்சிக லக்னத்தில் நடைபெறுகிறது. இதற்காக மூலவர் விமானம், ராஜகோபுரம், உபசன்னதி விமானங்கள், அன்னதான மண்டபம், பக்தர்கள் ஓய்வு மண்டபம், திருமாளிகை பத்தி மண்டபம் மற்றும் பிரகார தரைத்தளம் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் உபயதாரர்கள் பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
திருப்பணிகள் மற்றும் கும்பாபிேஷகம் குறித்து, கோவில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் லோகநாதன் கூறியதாவது:
திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் பிரசித்தி பெற்ற கருவலுார் மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக மராமத்து மற்றும் திருப்பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வருகின்றன. உள்பிரகார மண்டபம், மேற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் திருமாளிகை பத்தி மண்டபம் அமைத்தல், ராஜகோபுரச் சிலைகளுக்கு வர்ணம் பூசுதல், மூலவர் சன்னதி கோபுரம், கொடிமரம், தீபஸ்தம்பம் ஆகியவற்றைப் புதுப்பித்தல், தரைத்தளம் அமைத்தல், உற்சவர் மண்டபம் சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் அறநிலையத்துறை மேற்பார்வையில் நடைபெற்று வருகின்றன.
அறங்காவலர்கள் அர்ஜூனன், தமிழ்ச்செல்வன், உமா மகேஸ்வரி உள்ளிட்டோர் தலைமையில் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கும்பாபிஷேகத்துக்கான சர்வ சாதகப் பணிகளை கோவில் ஸ்தானீகர் நாச்சிமுத்து சிவம் தலைமையில், சிவாச்சார்யார்கள் மேற்கொள்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.