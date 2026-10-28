பிரின்டிங் நிறுவனங்கள் அனுமதி புதுப்பிப்பு: சிக்கல் களைய அமைச்சரிடம் வேண்டுகோள்
பிரின்டிங் நிறுவனங்கள் அனுமதி புதுப்பிப்பு: சிக்கல் களைய அமைச்சரிடம் வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 27, 2026 10:06 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:41 PM
திருப்பூர்: ''கலப்பு குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இயங்கும் பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு இயக்க அனுமதியைப் புதுப்பித்து வழங்க வேண்டும்' என, திருப்பூர் பிரின்டிங் துறையினர் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ராஜீவிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்துக்குப் பின், திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் நிட் பிரின்டர்ஸ் அசோசியேஷன் (டெக்பா) தலைவர் ஸ்ரீகாந்த், பொதுச்செயலாளர் கோபாலகிருஷ்ணன், பொருளாளர் திருமூர்த்தி ஆகியோர் அமைச்சரிடம் மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து சங்கத் தலைவர் ஸ்ரீகாந்த் கூறியதாவது:
திருப்பூரின் உள்நாட்டு, ஏற்றுமதி ஆயத்த ஆடை உற்பத்தியில் பிரின்டிங் துறை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. பல ஆண்டுகளாக கலப்பு குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இயங்கி வரும் நிறுவனங்கள், மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி, சுத்திகரிப்புக் கட்டமைப்புகளுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், அப்பகுதிகளில் இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு இயக்க அனுமதியைப் புதுப்பிக்க அதிகாரிகள் மறுப்பதால், பிரின்டிங் தொழிலும், ஒட்டுமொத்த பின்னலாடை உற்பத்தியும் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
கடந்த 2014, 2015-ம் ஆண்டுகளில் இதே பிரச்னை ஏற்பட்டபோது, நிறுவனங்களுக்கு இயக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், தற்போதும் அனுமதியைப் புதுப்பித்து வழங்கி, திருப்பூரின் பின்னலாடைத் தொழிலையும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் நிட் பிரின்டர்ஸ் அசோசியேஷன் (டெக்பா) தலைவர் ஸ்ரீகாந்த் அமைச்சர் ராஜீவிடம் மனு அளித்தார்.