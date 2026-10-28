மரக்கிளை வெட்ட முன் அனுமதி கட்டாயம்

ADDED : அக் 27, 2026 07:59 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மரங்களை வெட்டுவதுடன், மரக்கிளைகளை அகற்றுவதற்கும் மாவட்ட பசுமைக் குழுவிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என, கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மாவட்ட பசுமைக் குழுக் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.,27) நடந்தது. கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தலைமை வகித்தார். வனத்துறை, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் வெற்றி அறக்கட்டளை, துளிகள் காங்கயம், திருப்பூர் மக்கள் அமைப்பு உள்ளிட்ட பசுமை அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
தமிழக அரசின் பசுமைத் திட்டத்தின்கீழ், ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு, தலா ஒரு மரக்கன்று வழங்கி, வீடுகளில் நட்டு வளர்க்க அறிவுறுத்தவும், மரக்கன்றுகளின் வளர்ச்சி விவரங்களை ஜி.பி.எஸ். மூலம் பதிவு செய்து கண்காணிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது.
திருப்பூர் மாநகரப் பகுதிகள், மங்கலம் உள்ளிட்ட இடங்களில் அனுமதியின்றி மரங்கள் வெட்டப்படுவதுடன், மரக்கிளைகளும் அகற்றப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. எனவே, மரக்கிளைகளை அகற்றுவதற்கும் பசுமைக் குழுவிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும். ஒரு மரத்தை வெட்ட நேரிட்டால், அதற்குப் பதிலாக 10 மரக்கன்றுகளை நட்டு முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும் எனக் கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் காலியிடங்களில் அதிக அளவில் மரக்கன்றுகளை நட்டு, தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும். மரம் வளர்ப்பதன் அவசியம், மரங்களை வெட்டாமல் பாதுகாப்பது குறித்து பொதுமக்களிடையே தன்னார்வ அமைப்புகள் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.