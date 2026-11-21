தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 40 பேருக்கு பணி நியமனம்
தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 40 பேருக்கு பணி நியமனம்
ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் சார்பில் நடைபெற்ற தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில், 40 பேர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இன்று (நவ.,20) நடைபெற்ற முகாமை, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் சுரேஷ் தொடங்கி வைத்தார். ஆடை உற்பத்தி, ஜவுளி வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 38 நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, வேலை தேடுவோருக்கு நேர்காணல் நடத்தினர்.
மாவட்டம் முழுவதும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திருந்தவர்கள் முகாமில் பங்கேற்றனர். இதில், 13 மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட 61 ஆண்கள், 2 மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட 88 பெண்கள் என மொத்தம் 149 பேர் கலந்து கொண்டனர்.
நேர்காணலின் முடிவில், 7 மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட 21 ஆண்கள், 19 பெண்கள் என மொத்தம் 40 பேர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.