/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/23ல் தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:54 PM
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உடுமலை: தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், வரும் 23ம் தேதி நடக்கிறது.
திருப்பூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்புத்துறை சார்பில், வரும், 23ம் தேதி, காலை, 10:00 மணி முதல், மதியம், 2:00 மணி வரை, பல்லடம் ரோடு, சின்னக்கரை, பார்க்ஸ் கல்லுாரியில் நடக்கிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள முன்னணி தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன. 10, 12 மற்றும் ஐ.டி.ஐ., மற்றும் பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் பங்கேற்கலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு, 94990 55944 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம், என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.