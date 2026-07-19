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உழவர் சந்தை வாயிலில் பள்ளம் :22ல் நாற்று நடும் போராட்டம்
உழவர் சந்தை வாயிலில் பள்ளம் :22ல் நாற்று நடும் போராட்டம்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:11 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM
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திருப்பூர்:திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு -- பல்லடம் ரோட்டை இணைக்கும் முக்கிய சாலையான ஏ.பி.டி. ரோட்டில், தெற்கு உழவர் சந்தை நுழைவாயில் அருகே ஆபத்தான பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாலை நேரத்தில் காய்கறி மூட்டைகளுடன் வரும் விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் இப்பள்ளத்தில் சிக்கித் தொடர்ந்து விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
''மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் தெற்கு எம்.எல்.ஏ. கவனத்திற்குப் பலமுறை கொண்டு சென்றும் அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
அலட்சியப் போக்கைக் கண்டித்து, வரும் 22-ம் தேதி காலை உழவர் சந்தை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில், சாலையிலுள்ள பள்ளத்தில் 'நாற்று நடும் போராட்டம்' நடத்தப்பட உள்ளது'' என்று இதன் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.