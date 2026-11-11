ஆதரவற்றோர் தினத்தில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
திருப்பூர்: உலக ஆதரவற்றோர் தினத்தை முன்னிட்டு, காப்பகங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
பொங்கலுாரிலுள்ள பாரதியார் குருகுலத்தில் பாரத மாதா நற்பணி அறக்கட்டளை சார்பில், உலக ஆதரவற்றோர் தின விழா, அறக்கட்டளை ஆண்டு விழா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா ஆகியன நடந்தது. அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் கவுரி சங்கர் தலைமை வகித்தார். விழாவில், குழந்தைகள், முதியவர்கள், மாற்றுதிறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு தேவையான புத்தாடை, பட்டாசு, உணவு, அரிசி, பழங்கள், காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டன.
பாலம் அமைப்பின் நிறுவனர் பாபு, செல்லையா, நாகராஜ், பாலசுப்ரமணியம், சக்திவேல் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். மேலும், உதவும் கரங்கள், கோகுலம் சேவாஸ்ரமம், செஷயர் இல்லம், முதுமக்கள் மனை, சமாதானம், அரவணைக்கும் அன்பு இல்லம் ஆகிய ஆதரவற்ற இல்லங்களில் உள்ளவர்களுக்கும் உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.