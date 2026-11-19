UPDATED : நவ 18, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
மங்கலம்: மங்கலம், அக்ரஹாரப்புத்தூர் வசந்தம் நகர் பகுதியில் பஸ் ஸ்டாப் அமைக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
திருப்பூர் ஒன்றியம், மங்கலம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வசந்தம் நகரில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அதிகம் உள்ளனர். ஆனால், பஸ்சில் வருபவர்கள் அக்ரஹாரப்புத்துார் அல்லது வேட்டுவபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி, அங்கிருந்து ஒரு கி.மீ., துாரம் நடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இடையே ஆள் நடமாட்டம் குறைவாக இருப்பதுடன், தெருவிளக்கு வசதியும் இல்லாததால் பெண்கள், மாணவியர் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர். எனவே, வசந்தம் நகரில் பஸ் ஸ்டாப் அமைத்து, அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பல்லடம் எம்.எல்.ஏ.,விடம் அளித்த மனுவில் பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பாம்பு நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் குறுக்கு வீதிகளில் தெருவிளக்குகள் அமைக்கவும், கழிவுநீர் தேங்குவதைத் தடுக்க சாக்கடை கால்வாய் வசதி ஏற்படுத்தவும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.