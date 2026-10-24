கழிவுகளை தரம் பிரித்து வழங்கணும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு
கழிவுகளை தரம் பிரித்து வழங்கணும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 06:06 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:02 PM
உடுமலை: உடுமலை நகராட்சி பகுதியிலுள்ள பொதுமக்கள், துாய்மைப்பணியாளர்களிடம் கழிவுகளை நான்கு வகையாக பிரித்து வழங்க வேண்டும், என கமிஷனர் தெரிவித்தார்.
உடுமலை நகராட்சியில், 33 வார்டுகளில், 18,630 வீடுகள் உள்ளன. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ், வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளை, நான்கு வகைகளாக பிரித்து, துாய்மைப்பணியாளர்களிடம் வழங்க வேண்டும், என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து துாய்மைப்பணியாளர்கள், பரப்புரையாளர்கள் வாயிலாக, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து நகராட்சி கமிஷனர் சுகந்தி, சுகாதார ஆய்வாளர் செல்வம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, திடக்கழிவுகளை நான்கு வகையாக பிரித்து தருவதில், பொது மக்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியமாகும்; தூய்மை பணியாளர்களும், கழிவுகளை பிரித்து வாங்க வேண்டும்.
நகராட்சியிலுள்ள வணிக நிறுவனங்கள், பொதுமக்கள் அனைவரும், கழிவுகளை மக்கும் கழிவு, மக்காத கழிவு, சிறப்பு கழிவு, சுகாதாரக் கழிவு என நான்கு வகைகளாக பிரித்து வழங்க வேண்டும்.
‘குப்பை இல்லா நகரம் உடுமலை நகரம்’ என்ற பெருமையை உருவாக்குவது நகர மக்களின் ஒத்துழைப்பு வாயிலாகவே மேற்கொள்ள முடியும்’’ என கமிஷனர் தெரிவித்தார்.