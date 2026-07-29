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அதிகரித்து வரும் போலி இ-சேவை மையங்கள்: அலைகழிக்கப்படும் பொதுமக்கள்

அதிகரித்து வரும் போலி இ-சேவை மையங்கள்: அலைகழிக்கப்படும் பொதுமக்கள்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:20 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:20 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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உடுமலை: உடுமலை நகரம் மற்றும் உடுமலை, மடத்துக்குளம் தாலுகாவில், போலி இ-சேவை மையங்கள் அதிகரித்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அலைகழிக்கப்படுவதோடு, கூடுதல் கட்டண வசூலால் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

அரசுத்துறைகளின் பல்வேறு சான்றுகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க, தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமை அங்கீகாரம் பெற்ற இ-சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இம்மையங்களில் பெரும்பாலான சேவைகளுக்கு, அரசு நிர்ணயித்துள்ள அதிகபட்ச கட்டணம், 60 ரூபாய் மட்டுமே.

ஆனால், உடுமலை நகரம் மற்றும் ஒன்றிய பகுதிகள், மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கிராமங்களில், அங்கீகாரம் பெறாத சில கம்ப்யூட்டர் மையங்கள், இ-சேவை மையம் என்ற பெயரில் செயல்பட்டு, 100 முதல் 150 ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிப்பதுடன், விண்ணப்பங்களில் பல்வேறு தவறுகளையும் செய்கின்றன.

அரசு சான்றுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க, ஆதார் விபரங்களுடன் குடிமக்கள் கணக்கு எண் (CAN) உருவாக்க வேண்டும். ஆனால், சில போலி மையங்களில் தகவல்கள் தவறாக பதிவு செய்யப்படுவதுடன், வேறொருவரின் எண்ணை பயன்படுத்தி, வேறு நபர்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கப்படும் முறைகேடுகளும் நடப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இதுதவிர, விண்ணப்பத்துக்கான ஒப்புகைச்சீட்டு வழங்கப்படுவதில்லை. முழுமையான ஆவணங்கள் இணைக்கப்படாததால், அதிகாரிகள் விண்ணப்பங்களை நிராகரிக்கின்றனர்.

பல மாதங்களாகியும் சான்று கிடைக்காத நிலையில், மக்கள் மீண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இ-சேவை மையங்களை அணுகினாலும், ஏற்கனவே விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருப்பதால் புதிதாக விண்ணப்பிக்க முடியாத சிக்கல் ஏற்படுகிறது.

இதனால், பொதுமக்கள் அலைகழிக்கப்படுவதோடு, கடும் பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே, போலி இ-சேவை மையங்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும்.

மாவட்ட மின்னாளுமை முகமை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இ-சேவை மைய ஊழியர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. தவறு ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக சரி செய்து மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களில் கட்டாயம் ஒப்புகைச்சீட்டு வழங்கப்படும். அதில் கட்டண விபரம், விண்ணப்ப எண் மற்றும் அங்கீகார எண் இடம்பெற்றிருக்கும்.

தற்போதைய முதல்வரின் படத்துடன் புதிய பெயர்ப் பலகை வைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட இ-சேவை மையங்களை பொதுமக்கள் எளிதில் அடையாளம் காணலாம். போலி மையங்கள் குறித்து புகார் வந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு, அதிகாரிகள் கூறினர்.

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