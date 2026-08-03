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﻿ ஒன்றிய அலுவலக புதிய கட்டடம் திறக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்

﻿ ஒன்றிய அலுவலக புதிய கட்டடம் திறக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஆக 03, 2026 04:29 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:29 AM

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உடுமலை: உடுமலையில், ரூ.5.90 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டும் பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ள நிலையில், விரைவில் திறக்க வேண்டும்.

உடுமலை ஒன்றியத்தில், 38 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஒன்றியத்துக்கான அலுவலக கட்டடம், தளி ரோட்டில் செயல்பட்டு வந்தது. கடந்த, 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட அலுவலக கட்டடம், போதிய இடவசதி இல்லாமல் செயல்பட்டு வந்தது.

இதனால், அலுவலர்களும், பல்வேறு தேவைகளுக்காக அலுவலகத்துக்கு வந்து சென்ற மக்களும் பாதித்து வந்தனர். கட்டடத்தின் மேற்கூரையில் விரிசல் விட்டு, மழைக்காலங்களில், அலுவலகத்துக்குள், ஆவணங்களை பாதுகாப்பது சிரமமானது.

இதையடுத்து, கடந்தாண்டு புதிய அலுவலக கட்டடம் கட்ட, ரூ.5.90 கோடி ரூபாய் அரசால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பிப்., மாதத்தில் பணிகள் துவங்கியது. தற்போது கட்டட கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெற்று, அலுவலகங்கள் தயாராக உள்ளது.

ஒன்றிய அலுவலகம், தற்காலிகமாக நகராட்சி அலுவலக வளாகதத்தில் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், புதிய கட்டடத்திற்கு அலுவலகத்தை மாற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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