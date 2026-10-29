கிராமத்தில் மாயமாகும் பொதுக்கிணறு: கொங்கலகுறிச்சி மக்கள் வேதனை
கிராமத்தில் மாயமாகும் பொதுக்கிணறு: கொங்கலகுறிச்சி மக்கள் வேதனை
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
உடுமலை: கிராம நீராதாரங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் அடிப்படை பிரச்னைகளில், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் தொடர் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக, கொங்கலக்குறிச்சி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
உடுமலை ஒன்றியம், பள்ளபாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கிராமம் கொங்கலக்குறிச்சி. கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன், கிராமத்தில் இருந்த பொதுக்கிணறுகளே முக்கிய நீராதாரமாக இருந்தன.
மாற்று குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ள இந்த பொதுக்கிணறு பராமரிப்பை, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால், குப்பை கொட்டுமிடமாக மாறி, மரங்கள் முளைத்து பழமையான பொதுக்கிணறு படிப்படியாக மறைந்து வருகிறது.
பல ஆண்டுகள் செழித்து வளர்ந்த மரத்தின் வேர் கிணற்றின் சுவரை சேதப்படுத்தி, இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. இது குறித்து கிராம மக்கள் பல முறை புகார் தெரிவித்தும், பள்ளபாளையம் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
மத்திய அரசு ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின் கீழ் கிராம நீராதாரங்களை குறிப்பாக பொதுக்கிணறுகளை புதுப்பித்து பராமரிக்க உத்தரவிட்டும், உடுமலை ஒன்றிய கிராமங்களில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதனால், கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படும் போது, கிராம மக்களுக்கு பொதுக்கிணறு மற்றும் போர்வெல்கள் வாயிலாக தண்ணீர் வினியோகிக்கலாம்.
ஆனால், கொங்கலக்குறிச்சி கிராமத்தில் பரிதாப நிலையில் பொதுக்கிணறு இருப்பதால், மக்கள் பாதிக்கின்றனர். இதே போல், கிராம பஸ் ஸ்டாப் நிழற்கூரை முன் புதர்கள் முளைத்து மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
இத்தகைய அடிப்படை பிரச்னைகள் குறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்தினரிடம் புகார் தெரிவித்தும், நடவடிக்கை எடுக்காததைக்கண்டித்து, மா.கம்யூ., கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.