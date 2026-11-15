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பள்ளிக் கட்டடங்கள் சேதம் பொதுப்பணித்துறை ‘நோட்டீஸ்’
பள்ளிக் கட்டடங்கள் சேதம் பொதுப்பணித்துறை ‘நோட்டீஸ்’
UPDATED : நவ 14, 2026 09:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:00 PM
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திருப்பூர்: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள 17 பள்ளிகளின் கட்டடங்கள், சுவர்கள் குறித்து பொதுப்பணித்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.
மழையால் இடிந்து விழும் அபாயமுள்ள கட்டடங்களின் அருகே மாணவர்கள் செல்லாத வகையில் தடுப்பு ஏற்படுத்தவும், பாதுகாப்பற்ற கட்டடங்களில் எச்சரிக்கை பலகை வைக்கவும் கல்வித்துறை ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதன்படி, பள்ளிகளில் ஆய்வு செய்து, சுவர், சுற்றுச்சுவர், கழிப்பறை சுவர்கள் சேதமடைந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவற்றை சீரமைக்கும் பணி ஓரிரு வாரங்களில் துவங்கும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.