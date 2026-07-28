/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கிணற்றில் விழுந்த நாய்க்குட்டி: 2 மணி நேரம் போராடி மீட்பு
கிணற்றில் விழுந்த நாய்க்குட்டி: 2 மணி நேரம் போராடி மீட்பு
கிணற்றில் விழுந்த நாய்க்குட்டி: 2 மணி நேரம் போராடி மீட்பு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:38 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
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பல்லடம்: பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, 80 அடி ஆழ கிணற்றில் நாய்க்குட்டி ஒன்று தண்ணீரில் தத்தளித்தபடி உயிருக்கு போராடி வந்தது.
உடனடியாக தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின், தீயணைப்பு படை வீரர்கள், கயிற்றைக் கட்டி நாய்க்குட்டியை லாவகமாக வெளியே எடுத்தனர். கிணற்றில் தவறி விழுந்த, 2 மாதமே ஆன நாய்க்குட்டி, மீட்கப்பட்டதால் அனைவரும் நிம்மதி அடைந்தனர். தன்னார்வலர் ராஜா, நாய்க்குட்டியை கால்நடை மருந்தகத்துக்கு எடுத்து சென்று முதலுதவி சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்தார்.