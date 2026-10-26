புரட்டாசி சனிக்கிழமை மகாளய அமாவாசை: கோவில்களில் திரண்ட பக்தர்கள்
புரட்டாசி சனிக்கிழமை மகாளய அமாவாசை: கோவில்களில் திரண்ட பக்தர்கள்
UPDATED : அக் 10, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 10, 2026 06:06 PM
திருப்பூர்: புரட்டாசி நான்காவது சனிக்கிழமை மற்றும் மகாளயபட்ச அமாவாசையை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில் நேற்று சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் கோவில்களுக்குச் சென்று, நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
கடந்த பவுர்ணமி நாளில் தொடங்கிய மகாளயபட்ச காலத்தில், முன்னோர்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்து வழிபடும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வந்தன. இதன் நிறைவாக அமைந்த அமாவாசை நாளும், புரட்டாசி மாத நான்காவது சனிக்கிழமையும் ஒரே நாளில் வந்ததால், கோவில்களில் வழக்கத்தைவிட பக்தர்கள் வருகை அதிகரித்தது.
புரட்டாசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, திருப்பூர் ஸ்ரீ வீரராகவப் பெருமாள் கோவில், மொண்டிபாளையம் வெங்கடேசப் பெருமாள் கோவில், தாளக்கரை லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில் உள்ளிட்ட பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. தாசர்களுக்கு பச்சரிசி, காய்கறிகள், பழங்கள் உள்ளிட்டவற்றைப் படைத்து பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.
இதுதவிர, அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், சாமளாபுரம் சோழீஸ்வரர் கோவில், எஸ். பெரியபாளையம் சுக்ரீஸ்வரர் கோவில், கோட்டை மாரியம்மன் கோவில், கருவம்பாளையம் மாகாளியம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது.
கோவில்களில் அதிகாலையில் சிறப்பு அபிஷேகங்கள், அலங்கார பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, மாலை வரை பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.
புரட்டாசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளிய திருப்பூர், ஸ்ரீவீரராகவப்பெருமாள்.
புரட்டாசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, திருப்பூர், ஸ்ரீவீரராகவப்பெருமாள் கோவிலில் தரிசிக்க குவிந்த பக்தர்கள்.