தரம், நம்பிக்கை, வாடிக்கையாளர் திருப்தி! கட்டுமான துறையில் ‘சோனி புளூ மெட்டல்ஸ்’ தனித்துவம்
தரம், நம்பிக்கை, வாடிக்கையாளர் திருப்தி! கட்டுமான துறையில் ‘சோனி புளூ மெட்டல்ஸ்’ தனித்துவம்
UPDATED : அக் 15, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:54 PM
கட்டுமான துறை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் இக்காலத்தில், உறுதியான மற்றும் நீடித்த கட்டுமானத்திற்கு தரமான மூலப்பொருட்களே அடிப்படை தேவை.அந்த வகையில், திருப்பூர், ஊதியூர் – காங்கயம் மற்றும் முதலிபாளையம் பகுதியில் சிறப்பான முறையில் இயங்கி வரும் ‘சோனி புளூ மெட்டல்ஸ்’ நிறுவனம், கட்டுமானத் துறைக்குத் தேவையான அனைத்து வகையான உயர்தர மூலப்பொருட்களை, வழங்கி வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளது.‘வீடு கட்டுவோர், கட்டுமான ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பெரிய நிறுவனங்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சேவைகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளோம்’ என்கின்றனர் நிறுவனத்தினர்.நவீன கட்டுமானத்திற்கு உகந்த எம்-சாண்ட் மற்றும் பி-சாண்ட்; அனைத்து அளவுகளிலும் உறுதியான ஜல்லி கற்கள் வழங்குகிறது.
வாடிக்கையாளர்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் வகையிலும், கட்டுமானப் பணியை விரைவுபடுத்தும் நோக்கிலும் தரமான ரெடி மிக்ஸ் கான்கிரீட் வழங்கப்படுகிறது.எவ்வித சமரசமும் இன்றி, மிக உயர்ந்த தரத்திலான மூலப்பொருட்கள் மட்டுமே வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைத் துல்லியமாகப் புரிந்து, சரியான நேரத்தில் பொருட்களை விநியோகிப்பதில் நிறுவனம் தனி முத்திரை பதித்துள்ளது.தரமான பொருட்களை வழங்குவதுடன், வளங்களைப் பொறுப்புடன் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதிலும் இந்நிறுவனம் முனைப்புடன் செயல்படுகிறது.நீண்ட கால நம்பிக்கையையும், வாடிக்கையாளர் திருப்தியையும் மட்டுமே மூலதனமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் சோனி புளூ மெட்டல்ஸ் மற்றும் சோனி ரெடி மிக்ஸ் கான்கிரீட் நிறுவனங்கள், உங்கள் கனவு இல்லத்தை வலிமையாகவும் அழகாகவும் மாற்ற சிறந்த தேர்வாகத் திகழ்கின்றன, என்கின்றனர் நிறுவனத்தினர்.தொடர்புக்கு: 95855 94225, 70929 21188.–––