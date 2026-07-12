﻿ வணிக மோசடி புகார் மீது விரைவான நடவடிக்கை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:57 AM
திருப்பூர்: 'வணிக மோசடி புகார்கள் மீது தாமதமின்றி வழக்குப் பதிவு செய்து விரைந்து விசாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என போலீஸ் கமிஷனரிடம் பின்னலாடை தொழில் அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
திருப்பூர் மாநகர போலீஸ் கமிஷனராக பொறுப்பேற்றுள்ள ராஜேஸ்வரியை, 'சைமா' சங்க தலைவர் சண்முகசுந்தரம், துணைத் தலைவர் பாலசந்தர், பொதுச்செயலாளர் தாமோதரன், பொருளாளர் சுரேஷ்குமார், இணைச் செயலாளர் பொன்னுசாமி, செயற்குழு உறுப்பினர் சசிக்குமார் சந்தித்து பேசினர்.
தொழில் துறையினர் கூறியதாவது:
திருப்பரில் ஆண்டுதோறும், 35 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உள்நாட்டு பின்னலாடை வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில், சில மோசடி நபர்களும் நிறுவனங்களும் கடனுக்கு ஆடைகளை பெற்று, அதற்கான தொகையை செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், போலி வங்கிக் கணக்குகள், ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை மோசடிகள், அடையாளத் திருட்டு, போலியான டிஜிட்டல் தகவல் தொடர்புகள், மின்னணு மோசடிகள் ஆகிய இணையவழி குற்றங்களும் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுபோன்ற குற்றங்கள் உறுதியானதும் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும். வணிக மோசடி தொடர்பான புகார்கள் தாமதமின்றி விசாரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். திறம்பட விசாரணை நடத்தவும், குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தவும், உள்ளூர் காவல் நிலையங்கள், பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு மற்றும் சைபர் குற்றப்பிரிவு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டுமென, என கமிஷனரிடம் வலியுறுத்தினோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.