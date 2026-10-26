மருத்துவமனைக்குள் மழைநீர் நள்ளிரவு நோயாளிகள் தவிப்பு
மருத்துவமனைக்குள் மழைநீர் நள்ளிரவு நோயாளிகள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:16 PM
பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையின் பெண்கள் வார்டுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால், நள்ளிரவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
மழைால், மருத்துவமனை வளாகத்தில் தண்ணீர் தேங்கியது. சாலையிலிருந்து தாழ்வாக அமைந்துள்ள பெண்கள் வார்டுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால், நோயாளிகள் வெளியேற முடியாமல் தவித்தனர். தகவலறிந்த தலைமை மருத்துவர் சுபா, நோயாளிகளை வேறு வார்டுக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுத்தார். தொடர்ந்து, தேங்கிய தண்ணீரை அகற்றும் பணி நடந்தது.
முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்த வார்டின் மேற்கூரை, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் சீரமைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், கட்டடம் தாழ்வாக இருப்பதால் ஒவ்வொரு மழைக்காலத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. பழைய கட்டடத்தின் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்து, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பல்லடம் அரசு மருத்துவமனை வார்டுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததையடுத்து, நோயாளிகள் வேறு வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.