மழை நீர் சேகரிப்பு இன்று ஆலோசனை

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 08:16 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சியின், 60 வார்டுகளிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக, கலெக்டர் தலைமையில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
மழைநீரை முறையாகச் சேமிக்காததால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து வரும் நிலையில், ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளைப் புனரமைத்து மீண்டும் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரவும், புதிய கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தவும் மாநில அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதனை மக்கள் இயக்கமாக செயல்படுத்தும் நோக்கில் மாநகராட்சி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
இதற்காக பொதுமக்கள், குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள், தொழிற்சாலைகள், வணிக மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று காலை 11:00 மணிக்கு டவுன்ஹால் மாநாட்டு அரங்கில் நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்று கருத்துகளைத் தெரிவிக்கலாம் என மாநகராட்சி கமிஷனர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.