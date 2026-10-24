மழைநீர் சேகரிப்பு மாநகருக்கு கட்டாயம்

UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
– நமது நிருபர் –
பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், நீராதாரத்தை உயர்த்தும் முயற்சியாக மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை மீண்டும் மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற தமிழக அரசு முனைப்பு காட்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் கடந்த 2001-–2002ல் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. காலப்போக்கில் இத்திட்டம் நடைமுறையில் இருந்து காணாமல் போனது.
வடகிழக்கு பருவமழை வேகமெடுத்துள்ள நிலையில் ‘துளி’ என்ற பெயரில் இத்திட்டத்திற்கு மீண்டும் புத்துயிர் அளித்துள்ள தமிழக அரசு, பழைய, புதிய குடியிருப்புகள், தொழில் நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் என அனைத்து கட்டுமானங்களிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு செயல்படுவதை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருப்பூரை பொறுத்தவரை மழைநீர் சேமிப்பு என்பது வாழ்வாதாரத்தின் கட்டாயமாக மாறிப்போயிருக்கிறது.
காரணம், திருப்பூர் நகரம், ஒட்டியுள்ள ஊரகப்பகுதிக்கென திருப்பூரை மையப்படுத்தி பிரத்யேக குடிநீர் ஆதாரங்கள் எதுவுமில்லை. மாறாக பவானி, காவிரி, அமராவதி என பிற இடங்களில் உள்ள நீர் நிலைகளில் இருந்துதான் நீர் பெறப்படுகிறது. அந்த ஆறுகள் வற்றினால் திருப்பூருக்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்.
ஆயிரக்கணக்கான பின்னலாடை மற்றும் ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்கும் திருப்பூரில் தொழில்முறை மற்றும் வீட்டு தேவைகளுக்கு பெருமளவு தண்ணீர் தேவை. நிலத்தடி நீர் அளவுக்கு அதிகமாக உறிஞ்சப்படுவதால் ஆழ்துளை கிணறுகளில் நீர்மட்டம் சரிந்து வருகிறது.
ஆண்டு சராசரி மழைப்பொழிவும் குறைவு என்பதால், வான்மழை பொழியும்போதே சேமித்து நிலத்தடிக்குள் செலுத்துவது மட்டுமே நகரத்தின் எதிர்கால குடிநீர் தேவையை உறுதி செய்யும்.
கடந்த காலங்களில் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மழைநீர் கட்டமைப்பு பல இடங்களில் காட்சி பொருளாக கூட இல்லை. கட்டமைப்பு இருந்த சுவடு கூட இல்லாமல் போயிருக்கிறது.
குளம் துார்வாரும் கரங்கள்
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நகராட்சி, மாநகராட்சி மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள வீடுகள், பின்னலாடை நிறுவனங்கள், சாயப்பட்டறைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை உருப்பெற செய்வது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கடமை என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்பூரில் செயல்படும் ‘வெற்றி’ அறக்கட்டளை, நல்லாறு பாதுகாப்பு இயக்கம், ரோட்டரி சங்கங்கள், உதயம் பவுண்டேஷன், வனம் இந்தியா அமைப்பு உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள் குளம், குட்டைகள் மற்றும் ஓடைகளை துார்வாரி சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என தன்னார்வலர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்த பணியோடு ‘ஒவ்வொரு கூரையிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு’ என்ற இலக்கையும் கையிலெடுக்க வேண்டும். வீடுகள், தொழிற்சாலைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு உருவாக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என அவர்கள் கூறினர்.
மாவட்ட நிர்வாகம், நீர்வளத்துறை உள்ளிட்ட தொடர்புடைய அமைப்புகளும், தன்னார்வ அமைப்பினரும் இணைந்து செயலாற்றும்போது அதன் வேகம் கூடும். வருங்கால தலைமுறைக்கு நீர்வளமிக்க பசுமை திருப்பூரை பரிசளிக்க முடியும்.