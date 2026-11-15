மழை நீர் சேகரிப்பு; மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற திட்டம்

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ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
திருப்பூர்: மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல், ஏற்கனவே உள்ளவற்றைப் புனரமைத்தல் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம், மாநகராட்சி சார்பில் நேற்று டவுன்ஹால் அரங்கில் நடந்தது. கமிஷனர் அமித் தலைமை வகித்தார். துணைமேயர் பாலசுப்ரமணியம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பாலமுருகன், ராம்குமார் மற்றும் துணை கமிஷனர்கள் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில், அனைத்து கட்டடங்களிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு களை ஏற்படுத்தி முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும். பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய கட்டமைப்புகளைச் சீரமைக்க வேண்டும். சாலையோரங்கள், பூங்காக்கள், அரசு நிறுவன வளாகங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் மழைநீரைச் சேகரிக்க உறிஞ்சுக் குழிகள், மறு ஊட்டக் கிணறுகள் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதுதவிர, ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளிக் கிணறுகள் அருகே மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
கழிவுநீர் கலக்காத வகையில் உரிய வடிகட்டி வசதிகளுடன் அமைப்புகளை உருவாக்குவதுடன், தொட்டிகள், குழாய்கள், உறிஞ்சுக் குழிகளைத் தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும். மழைநீரைச் சேமித்து நிலத்தடி நீர்வளத்தைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.