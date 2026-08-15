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ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றம் :பணம் கறந்த இ-சேவை மையம்

ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றம் :பணம் கறந்த இ-சேவை மையம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 11:17 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 09:43 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 11:17 PM ADDED : ஆக 13, 2026 09:43 PM

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அவிநாசி:ரேஷன் கார்டில் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண் மாற்றம் செய்து தருவதாகக் கூறி 7,000 ரூபாய் முன் பணம் பெற்றுக்கொண்டு இரண்டாண்டுகளாக அலைக்கழித்து ஏமாற்றிய தனியார் இ--சேவை மையம் மீது பாதிக்கப்பட்ட பெண் அவிநாசி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

அவிநாசி அடுத்த பழங்கரை, தேவம்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வரும் லாரி டிரைவர் ராஜசேகர் மனைவி விஜயகுமாரி, 48. கடந்த 2024-ம் ஆண்டு குடும்ப அட்டையில் முகவரி மாற்றம் மற்றும் மொபைல் எண் சேர்க்க அவிநாசி தாலுகா அலுவலகம் எதிரே உள்ள ஒரு தனியார் இ--சேவை மையத்தை அணுகியுள்ளார்.

அப்போது கட்டணமாக முதற்கட்டமாக 3,500 ரூபாய்வாங்கிய இ-சேவை மைய உரிமையாளர், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் மேலும் பணத்தைக் கேட்டு மொத்தம் 7,000 ரூபாய் வரை பெற்றுக்கொண்டு இரண்டாண்டுகளாகக் குடும்ப அட்டையைத் தராமல் அலைக்கழித்துள்ளார். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் ரேஷன் கார்டை திருப்பித் தருமாறு கேட்டபோது, மீதி 10,000 ரூபாய் தந்தால் மட்டுமே தர முடியும் என அடாவடியாகப் பேசியுள்ளார்.

கணவர் பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், மேற்கொண்டு பணம் தர முடியாது எனக் கெஞ்சியும் அட்டையைத் தர மறுத்ததால், பாதிக்கப்பட்ட பெண் அவிநாசி தாசில்தார் ஜெகநாதனிடம் முறையிட்டார். தாசில்தாரின் அறிவுறுத்தலின்படி அவிநாசி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் இ--சேவை மைய உரிமையாளர் முன்பணத்தில் 6,500 ரூபாயை மட்டும் திருப்பி அளித்தார்.

அரசு அலுவலகங்களிலேயே போதிய இ-சேவை மையங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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