/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இன்று ரேஷன் குறை தீர்க்கும் முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:24 PM
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உடுமலை: உடுமலை, மடத்துக்குளம் தாலுகாவில், பொது வினியோக திட்ட குறை தீர்க்கும் முகாம் இன்று (14ம் தேதி) நடக்கிறது.
பொது வினியோக திட்ட குறை தீர்க்கும் முகாம், இன்று காலை, 10:00 மணி முதல், மதியம், 1:00 மணி வரை, உடுமலை தாலுகா, தேவனுார்புதுார் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்க வளாகத்திலும், மடத்துக்குளம் தாலுகாவிற்கு, வேடபட்டி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்க வளாகத்திலும் நடக்கிறது.
குடிமை பொருள் தனி தாசில்தார்கள், வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் பங்கேற்கும், இம்முகாமில், புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், முகவரி மாற்றம், மொபைல் எண் மாற்றம், பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
பொதுமக்கள் முகாமை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.