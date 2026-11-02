ரேஷன் வாகனங்கள் செல்வதில் சிக்கல்: மலை கிராமங்களில் பாதிப்பு
ரேஷன் வாகனங்கள் செல்வதில் சிக்கல்: மலை கிராமங்களில் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
உடுமலை: மலை கிராமங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்களை கொண்டு செல்லும் வழித்தடத்தை, முழுமையாக சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பியுள்ளனர்.
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், உடுமலை வனச்சரகத்தில், குழிப்பட்டி, குருமலை, பூச்சிக்கொட்டம்பாறை உள்ளிட்ட மலை கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு வசிக்கும் மக்கள் முன்பு, சமவெளிக்கு வந்து ரேஷன் பொருட்களை வாங்கிச்செல்லும் நிலை இருந்தது.
இதில், பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டதால், மலை கிராமத்திலேயே ரேஷன் பொருட்களை வினியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், சரக்கு வாகனங்கள் வாயிலாக ரேஷன் பொருட்களை எடுத்துச்சென்று வினியோகித்து வருகின்றனர்.
பூலாங்கிணறு உணவு பொருட்கள் சேமிப்புக்கிடங்கில் இருந்து, காடம்பாறை, அப்பர் ஆழியாறு வழியாக நீண்ட துாரம் சுற்றி, இப்பொருட்கள் வாகனங்களில் எடுத்துச்செல்லப்படுகிறது.
மேம்படுத்தப்படாத வழித்தடத்தில், அடர்ந்த வனப்பகுதி வழியாக ரேஷன் பொருட்களை கொண்டு செல்ல மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். குறிப்பாக மழைக்காலங்களில், அவ்வழித்தடத்தில், வாகனங்கள் செல்வதில் சிரமம் நீடிக்கிறது.
எனவே மழைக்காலத்தில், ரேஷன் பொருட்கள் கிடைக்காமல், மலை கிராம மக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
இது குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள மனு: மலை கிராமத்தில் வசிக்கும் எங்களுக்கு குறித்த நேரத்தில், ரேஷன் பொருட்கள் கிடைப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளது.
குறிப்பாக, அப்பர் ஆழியாறு வழியாக செல்லும் வழித்தடம் குண்டும், குழியுமாக மலைப்பாதையாக இருப்பதால், வாகனங்கள் செல்ல முடிவதில்லை.
சரக்கு வாகனம் வழித்தடத்தில் சிக்கிக்கொண்டால், நாங்களே நேரடியாக சென்று, பாதையை சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது. கிராமங்களுக்கு தனியாக வழித்தடம் அமைக்கும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படவில்லை.
எனவே, தற்காலிக தீர்வாக, குழிப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் மலைப்பாதையை முழுமையாக சீரமைத்து, ரேஷன் பொருட்கள் செல்லும் வாகனங்கள் எளிதாக செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.