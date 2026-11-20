கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு மரங்கள் வெட்டிச் சாய்ப்பு ஆர்.டி.ஓ.விடம் புகார்
கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு மரங்கள் வெட்டிச் சாய்ப்பு ஆர்.டி.ஓ.விடம் புகார்
ADDED : நவ 20, 2026 08:31 PM
திருப்பூர்: சிவன்மலை முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில், சட்ட விரோதமாக கட்டடங்களை கட்டியோர், மரங்களை வெட்டியோர் மீது நடவடிக்கை கோரி , தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ.விடம், விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பினர் மனு அளித்தனர்.
இது குறித்து, மாவட்ட வி.ஹெச்.பி., தலைவர் ராஜகோபால் மற்றும் நிர்வாகிகள் தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ. விடம் இன்று (நவ.,20) அளித்த மனு விவரம்:
காங்கயம், சிவன்மலை சுப்பிரமணியர் கோவிலுக்கு சொந்தமான 12 ஏக்கர் நிலம், மூலனுார், முளையாம்பூண்டி பகுதியில் உள்ளது. இங்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக சட்டவிரோதமாக சிலர் வீடு கட்டி வசிக்கின்றனர். இது குறித்து ஏற்கனவே புகார் அளித்த்தும், போராட்டம் நடத்தியும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
இந்நிலையில், 15ம் தேதி, கோவில் நிலத்தில் இருந்த பல மரங்கள் வெட்டி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து கோவில் செயல் அலுவலருக்கு தகவல் அளிக்க முயன்றும் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. அலுவலர் சவுந்தரராஜன், தாசில்தார் ராமலிங்கம் ஆகியோருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. சட்ட விரோதமாக வீடுகள் கட்டி ஆக்கிரமித்துள்ளோர், மரங்களை வெட்டியோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், சட்டவிரோதமாக செயல்படுவோர் மீது, நடவடிக்கை எடுக்க தயங்கும் அதிகாரிகள் மீதும், துறை ரீதியாக நடவடிக்கை வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளனர்.