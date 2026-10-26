ஒரு விரல் புரட்சிக்கு ‘ரெடி!’: சிறப்பு முகாமில் இளம் வாக்காளர் ஆர்வம்
ஒரு விரல் புரட்சிக்கு ‘ரெடி!’: சிறப்பு முகாமில் இளம் வாக்காளர் ஆர்வம்
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:17 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, 1,549 பேர் விண்ணப்பம் வழங்கியுள்ளனர்; இதில், முதன் முறை வாக்காளர்கள் அதிகம்.
எஸ்.ஐ.ஆர். திருத்தப் பணி நிறைவடைந்த மாநிலங்களில், புதிய வாக்காளரை சேர்க்க சிறப்பு முகாம் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, தமிழகம் முழுதும், கடந்த, 10ம் தேதி, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது. ஆனால், திருப்பூர் மாவட்டத்தில், தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாக, தேர்தல் நடத்தை விதி அமலில் இருந்ததால், அன்றைய நாளில் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, நேற்று முன்தினம் நடத்தப்பட்டது.
எட்டு சட்டசபை தொகுதிகளில், 1,118 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் அமைந்துள்ள, 2,822 ஓட்டுச்சாவடிகளிலும், வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று, உரிய ஆவணங்களை இணைத்து, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான ‘படிவம் – 6’ வழங்கினர். பெயர், முகவரி மாற்றம், பெயர் நீக்கம் செய்வதற்கான படிவங்களையும், ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்களிடம் வழங்கினர்.
எட்டு தொகுதிகளிலும், முதல் முறை வாக்காளர் 1,044 பேர்; இதர வாக்காளர், 505 என, மொத்தம் 1,549 படிவங்கள பெயர் சேர்க்கவும்; பெயர் நீக்கத்துக்காக 60; திருத்தத்துக்காக 1,015 என, மொத்தம் 2,624 படிவங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இடைத்தேர்தல் நடந்து முடிந்த தாராபுரத்தில், 212 பேர்; காங்கயத்தில் 116; அவிநாசியில், 218; திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியில், 202; திருப்பூர் தெற்கில், 110; பல்லடத்தில், 405; உடுமலையில், 134; மடத்துக்குளத்தில், 152 பேர், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க படிவம் அளித்துள்ளனர்.
மாவட்ட தேர்தல் பிரிவினர் கூறுகையில்,‘படிவங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, அடுத்த ஏழு நாட்களுக்குள், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும். தற்போது, படிவம் 6 சமர்ப்பித்துள்ளவர்களின் பெயர், அடுத்த மாதம், 12ம் தேதி வெளியாகும் வாக்காளர் வரைவு பட்டியலில் இடம்பெறும்’’ என்றனர்.