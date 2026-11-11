தக்காளி வரத்து குறைவு: மழையால் பாதிப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:58 PM
உடுமலை: உடுமலை சந்தைக்கு உள்ளூர் தக்காளி வரத்து குறைந்துள்ள நிலையிலும், வெளியூர் தக்காளி வரத்து மற்றும் மழை காரணமாக விலை குறைந்துள்ளது.
உடுமலை பகுதிகளில் தக்காளி சாகுபடி பிரதானமாக உள்ள நிலையில், நடப்பாண்டு பருவ மழைகள் ஏமாற்றியதால், சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது.
இப்பகுதிகளில் விளையும் காய்கறிகள், உடுமலை நகராட்சி சந்தைக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வந்து ஏல முறையில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். கேரளம் மாநிலம் மூணாறு, மறையூர் மற்றும் பல்வேறு மாவட்ட வியாபாரிகள் வந்து கொள்முதல் செய்து வருகின்றனர்.
உடுமலை சந்தைக்கு, குறைந்த அளவே உள்ளூர் தக்காளி வரத்து காணப்படுகிறது. ஆனால், கர்நாடக மாநிலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து தக்காளி வரத்து காணப்படுவதோடு, தொடர் மழை, நோய்த்தாக்குதல் காரணமாக உள்ளூர் தக்காளி தரம் குறைவாக உள்ளதால், விலை கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
கடந்த வாரம், 14 கிலோ கொண்ட, ஒரு பெட்டி, ரூ.400 வரை விற்ற நிலையில், நேற்று, ஒரு பெட்டி, ரூ. 200 முதல், 300 வரை மட்டுமே விற்றது.
கமிஷன் கடை உரிமையாளர்கள் கூறுகையில், 'மழை மற்றும் நோய் தாக்குதல் காரணமாக, உள்ளூர் தக்காளி வரத்து பெருமளவு குறைந்ததோடு, வியாபாரிகள் வருகையும் குறைந்துள்ளது. இதனால், தக்காளி வரத்து குறைந்தாலும், விலையும் குறைந்தே காணப்படுகிறது,' என்றனர்.