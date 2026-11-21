UPDATED : நவ 20, 2026 06:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:52 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இயக்கப்பட்ட சிறப்பு பஸ்களின் எண்ணிக்கை, தற்போது குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, திருப்பூரில் இருந்து 751 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, சொந்த மாவட்டங்களுக்குச் சென்றவர்கள் திரும்புவதற்காக, கடந்த 14, 15ம் தேதிகளில் மூன்று பஸ் ஸ்டாண்டுகளில் இருந்து 150 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
தற்போது பண்டிகை முடிந்து பெரும்பாலானோர் திரும்பிவிட்டதால், இந்த வார இறுதியில் சிறப்பு பஸ்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 20 பஸ்களும், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து தலா 15 பஸ்களும் என மொத்தம் 50 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இதுகுறித்து போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் கூறுகையில், தீபாவளிக்கு சொந்த மாவட்டங்களுக்குச் சென்ற பெரும்பாலானோர் திரும்பிவிட்டதால், கடந்த சில நாட்களாக தொலைதூர பஸ்களில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்துள்ளது. மேலும், இந்த வாரம் முகூர்த்த நாட்கள் இல்லாததால், சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் வாராந்திர சிறப்பு பஸ்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றனர்.