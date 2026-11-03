ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் இடம் தர மறுப்பு? உழைக்கும் பெண்ணுக்கு கலெக்டர் நீதி வழங்குவாரா?
ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் இடம் தர மறுப்பு? உழைக்கும் பெண்ணுக்கு கலெக்டர் நீதி வழங்குவாரா?
ADDED : நவ 02, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:16 PM
திருப்பூர்: ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் தனக்கு இடம் தருமாறு, பல்லடம் அருகே காளிவேலம்பட்டியை் சேர்ந்த பிரியா, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைகேட்பு கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தார்.
மனுவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
எனது கணவர் சுப்பிரமணிக்கு கையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதால் வேலைக்குச் செல்ல முடியவில்லை. எனக்கும் எலும்புத் தேய்மானம் இருந்தாலும், குடும்பச் சூழல் காரணமாக ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறேன். இரண்டு மகள்களின் கல்வி மற்றும் குடும்பச் செலவுகளை ஆட்டோ வருமானத்தைக் கொண்டே சமாளித்து வருகிறேன்.
பல்லடத்தில் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இடம் கிடைக்காததால் சாலையோரத்தில் ஆட்டோவை நிறுத்தி, சவாரி எடுத்து வருகிறேன். கடந்த 2025 பிப். 24-ம் தேதி மனு அளித்ததைத் தொடர்ந்து, பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகிலுள்ள ஸ்டாண்டில் ஆட்டோ நிறுத்த அனுமதி அளித்தனர். ஆனால், அங்கு 14 ஆண் டிரைவர்களுக்கு புதிதாக இடம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், எனக்கு மட்டும் இடம் வழங்க மறுக்கின்றனர். எனது குடும்ப வாழ்வாதாரத்தைக் காக்க, கலெக்டர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.