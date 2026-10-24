விவசாய அடையாள எண் பதிவு; நாளை முகாம் துவக்கம்

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ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
திருப்பூர்: வேளாண்மை துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு அடையாள எண் பதிவு தீவிரமாக நடக்கிறது. விவசாயிகள் வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள், கிராம நிர்வாக அலுவலகங்கள் மூலம் ஆதார் எண்ணுடன் பட்டா நிலங்களை இணைத்து அடையாள எண் பெற்று வருகின்றனர்.
கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே அறிக்கை:
சில விவசாயிகள் தங்களுக்கு சொந்தமான பல பட்டாக்களில் ஒரு பட்டாவை மட்டும் பதிவு செய்து அடையாள எண் பெற்றுள்ளனர். எஞ்சிய நிலங்களின் விவரங்களை வேளாண் துறை அலுவலர்கள் மூலம் உடனடியாக பதிவு செய்ய வேண்டும். அனைத்து பட்டாக்கள், ஆதார் விவரங்களுடன் அலுவலர்களை அணுக வேண்டும்.
இனி பயிர்க்கடன், உர வினியோகம், அரசு திட்ட மானியங்கள் அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே வழங்கப்படும். எனவே அனைத்து நில விவரங்களையும் தவறாமல் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
அடையாள எண் பெற்றவர்கள் ‘நம்ம வயல்’ செயலி மூலம் செல்போனில் மின்னணு பயிர் கணக்கெடுப்பை தாங்களே மேற்கொள்ளலாம்.
அடையாள எண் பெற, நில உட்பிரிவுகளை இணைக்க இ-சேவை மையங்கள், வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகங்கள், கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அனைத்து கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களிலும் நில உட்பிரிவு இணைப்பு மற்றும் அடையாள எண் பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம்கள் வரும் 24, 25ம் தேதிகளில் நடக்கிறது. விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.