ஆறு ஆண்டு நீடித்த 'அவலம்' அகற்றம்: தடுப்பணையை சீரமைக்கவும் கோரிக்கை
ஆறு ஆண்டு நீடித்த 'அவலம்' அகற்றம்: தடுப்பணையை சீரமைக்கவும் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 17, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:14 PM
அவிநாசி: அவிநாசியில் இருந்து செல்லும் ஆறு வழிச்சாலை பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக கழிவு நீர் மற்றும் மக்காத பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் தேங்கி சேறும் சகதியமாக கடும் துர்நாற்றத்துடன் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுத்தி வந்தது.
இதனால் காலை மற்றும் மாலை வேளையில் நடைபயிற்சி செய்வோர், அருகிலுள்ள ஓட்டல், மருத்துவமனை நடத்துவோர், வாகன ஓட்டிகள், திருப்பூர் யங் ஆங்கர் உள்ளிட்டோர் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துக்கு கழிவு நீரை அகற்ற கோரிக்கை விடுத்தனர். இந்நிலையில், ஒரு வாரமாக பொக்லைன் கொண்டு, தேங்கி நிற்கும் சாக்கடை கழிவுநீர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
இதுகுறித்து திருப்பூர் 'யங் ஆங்கர்' அமைப்பினர் கூறியதாவது:
தொடர்ந்து, ஆறு ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது. நல்லாற்று நீர்வழிப் பாதையின் ஒரு பகுதியாக உள்ள இந்த நீர் வழித்தடத்தில் சாக்கடை கழிவு நீர், மக்காத பிளாஸ்டிக் மற்றும் பல கழிவுகள் சேர்ந்து பெரும் சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தியதுடன் இப்பகுதியில் நடமாட முடியாதபடி துர்நாற்றம் வீசியது. தொடர்ந்து மனு அளித்தததின் விளைவாக, தற்போது இந்தப் பகுதி சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சிதிலைமடைந்து மிக மோசமான நிலையில் உள்ள தடுப்பணையை புனரமைத்து துாய்மையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.