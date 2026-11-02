‘மனித வாழ்வில் ஒரு மகத்தான துணையாக இருப்பது உறவுகளே’
‘மனித வாழ்வில் ஒரு மகத்தான துணையாக இருப்பது உறவுகளே’
ADDED : நவ 02, 2026 12:49 AM
திருப்பூர்: ‘‘மனித வாழ்வின் மகத்தான துணையாக இருப்பது, மனைவி உள்ளிட்ட குடும்ப உறவுகளே’’ என, நகைச்சுவை முற்றம் இன்னிசை பட்டிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூர் நகைச்சுவை முற்றம் டிரஸ்ட் சார்பில், ‘சிரிப்போம்… சிந்திப்போம்’ என்ற நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி, மாதம் தோறும், ஹார்வி குமாரசாமி மண்டபத்தில் நடந்து வருகிறது. அதன்படி, நேற்று நகைச்சுவை முற்றம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. ‘டாப்லைட்’ குழுமங்களின் நிர்வாகி கவுசல்யா வேலுசாமி தலைமை வகித்தார். பொது செயலாளர் முரளி வரவேற்றார். த.மு.மு.க. தலைவர் நசீர்தீன், சாமுண்டிபுரம் மனவளக்கலை மன்ற துணை பேராசிரியர் முத்துக்குமார், ஆகியோருக்கு சிறந்த சமூக சேவகருக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.
உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை சேர்ந்த சக்தி குமாரவேல், ‘மலரே… மலரே நீயாரோ’ என்ற தலைப்பில் பேசினார். ‘‘டென்ஷனான நேரத்தில் ,இயற்கையை ரசிக்க வேண்டும்; இயற்கை எனும் நந்தவனத்தில் இறுதியாக பூர்த்த மலர்தான் மனிதமலர். சிரித்தால் மட்டுமே சிந்திக்க முடியும்; சிரிப்பில்லாமல் சிந்தனை இருக்காது. நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ, ஒவ்வொரு நாளும் மற்றவர்களை வாழ்த்த வேண்டும்,’’ என்றார்.
அதன்பின், ‘மனித வாழ்வின் மகத்தான துணை உறவினர்களா? நண்பர்களா? என்ற தலைப்பில், நடுவர் உடுமலை கணபதி தலைமையில், சேலம் ஆனந்த் குழுவினரின் இன்னிசையுடன் பட்டிமன்றம் நடந்தது. ‘உறவினரே’ அணியில், சாத்துார் ரோகிணி ராஜ்குமார், ‘நண்பர்களே’ என்ற அணியில். கோவை மதன்பாரதி ஆகியோர் பேசினர். ‘வாழ்க்கையில், நட்பு என்பது ஒரு எல்லை வரைதான். திருமணத்துக்கு பிறகு நட்பு குறைந்துவிடும். எவ்வளவு சொந்தங்கள் இருந்தாலும், கணவன் – மனைவி உறவே உண்மையானது; மனித வாழ்வின் மகத்தான துணையாக இருப்பது மனைவியே,’ என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூர் நகைச்சுவை முற்றம் டிரஸ்ட் செயலாளர் பூபதிராஜன் நன்றி கூறினார்.