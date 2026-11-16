UPDATED : நவ 16, 2026 09:22 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:22 PM
திருப்பூர்: பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கான கட்டாய நிபந்தனைகளில் இருந்து மத்திய அரசு தளர்வு அறிவித்துள்ளதால், அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெற வேண்டும் என, வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.தேசிய பயிர் காப்பீட்டு வலைதளத்தில் பதிவு செய்ய நில உரிமையாளர்களுக்கு ‘விவசாயி அடையாள எண்’ மற்றும் குத்தகை விவசாயிகளுக்கு நில உரிமையாளர்களின் ஆதார் அடிப்படையிலான ‘ஓடிபி’ ஒப்புதல் ஆகியவை கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தன.இதனால் பேரூராட்சி, நகராட்சி, நகர்ப்புறத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள், மலைப்பகுதிகளில் உள்ள நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் தனியார் மற்றும் கோவில் நிலங்களில் சாகுபடி செய்யும் குத்தகை விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பதில் தொழில்நுட்ப பிரச்னை ஏற்பட்டது.வேளாண் துறை உயர் அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு, மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு இப்பிரச்னையை விரிவாக எடுத்துச் சென்றது.
இதையடுத்து, 2026–2027-ம் ஆண்டிற்கு மட்டும் தகுதியுள்ள குத்தகை விவசாயிகள், நில உரிமையாளர்களுக்கு, விவசாயி அடையாள எண் மற்றும் ஆதார் ‘ஓடிபி’ ஒப்புதல் ஆகிய கட்டாய நிபந்தனைகளில் இருந்து மத்திய அரசு தளர்வு வழங்கியுள்ளது.இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, குத்தகைதாரர்கள் உட்பட அனைத்து விவசாயிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து பயன்பெற வேண்டும் என வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.