பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு தள்ளிப்போகிறது ! கால்வாய் துார்வாரும் பணி இழுபறியால் சிக்கல்
பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு தள்ளிப்போகிறது ! கால்வாய் துார்வாரும் பணி இழுபறியால் சிக்கல்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 04:36 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., வாய்க்கால்கள் துார்வாரும் பணி இழுபறியாகி வருவதால், தண்ணீர் திறப்பு தாமதமாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் கீழ், திருப்பூர், கோவை மாவட்டத்திலுள்ள, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. இந்நிலங்கள் நான்கு மண்டலமாக பிரித்து, சுழற்சி முறையில் பாசனத்திற்கு நீர் வழங்கப்படுகிறது.
திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, முதல் மண்டல பாசனத்திற்கு, நீர் வழங்கப்பட்டு, ஜூலை, 16ல் நிறைவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு ஆக., மாதம் நீர் திறக்க வேண்டிய நிலையில், நடப்பாண்டு, கோடை கால மழை, தென்மேற்கு பருவ மழைகள் ஏமாற்றியதால், திட்ட தொகுப்பு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து பாதித்தது.
அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க முடியாத சிக்கல் ஏற்பட்டது.
அதோடு ,ஆண்டு தோறும், பாசனத்திற்கு முன், பிரதான கால்வாய், பகிர்மான கால்வாய் மற்றும் உப கால்வாய்கள் துார்வாரவும், மடைகள் மாற்றி அமைக்கவும், அரசு நிதி ஒதுக்குவதில் இழுபறி ஏற்பட்டது.
ரூ.14.97 கோடி ஒதுக்கீடு
விவசாயிகளின் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்திற்கு பின், பாசன கால்வாய்கள் புனரமைக்க, அரசு ரூ.14.97 கோடி நிதி ஒதுக்கியது. இதனையடுத்து, பாசன கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணிகள் துவங்கின.
இப்பணிகளை நிறைவு செய்து, இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, 94,201 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு, நாளை (நவ.,1) முதல், 60 நாட்களில், தகுந்த இடைவெளி விட்டு, 3,500 மில்லியன் கனஅடி நீர் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஆனால், பாசன கால்வாய்களை துார்வாரும் பணிகளில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. பிரதான கால்வாய், உடுமலை கால்வாய் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கண்காணிப்பில் நடக்கும் பணிகளில், சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதோடு, முழுவதும் கான்கிரீட் கால்வாய்களாக உள்ள இவற்றில், கன ரக அகழ்வு இயந்திரங்கள் வாயிலாக, துார்வாரப்படுகிறது.
இதனால், தளம் மற்றும் பக்கவாட்டு கான்கிரீட் கட்டமைப்புகள் பல இடங்களில் சேதமடைந்து வருகிறது.
அதோடு, கால்வாய்களில் குறைந்தளவு, மண் தேங்கியுள்ள நிலையில், திட்ட மதிப்பீடு தொகை அதிகளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகவும், அந்தளவுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட மண் கால்வாய் கரைகளில் இல்லை; இதில், முறைகேடு நடப்பதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பாசன சங்க நிர்வாகிகள் மேற்பார்வையில், பகிர்மான கால்வாய், உப பகிர்மான கால்வாய் பணிகள் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்த நிலையில், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து நீர் திறக்கப்படும், பிரதான கால்வாய், உடுமலை கால்வாய் உள்ளிட்ட கால்வாய்களில் பணிகள் நிறைவடையாததால், நவ., 1ம் தேதி, தண்ணீர் திறப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
பணிகளை முடித்து, நவ., 4ம் தேதி முதல், தண்ணீர் திறக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காயும் நிலைப்பயிர்கள்
விவசாயிகள் கூறியதாவது: இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு, ஏற்கனவே, மூன்று மாதம் தாமதமாக நீர் வழங்கப்படுகிறது. பருவ மழைகளும் ஏமாற்றியதால், பாசன பகுதிகளில் தென்னை உள்ளிட்ட நிலைப்பயிர்கள் காய்ந்து, கடும் வறட்சி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பகுதிகளில், பயிர் சாகுபடியும் மேற்கொள்ளவில்லை.
தற்போது, தண்ணீர் திறப்பை எதிர்பார்த்து, நிலங்களில் உழவு பணிகள் மேற்கொண்டு, மானாவாரி சாகுபடி மேற்கொள்ள, ஒரு சில பகுதி விவசாயிகள் சாகுபடி மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தண்ணீரை எதிர்பார்த்து, இரு மாவட்ட விவசாயிகள் காத்திருக்கும் நிலையில், கால்வாய் துார்வாரும் பணிகள் இழுபறி காரணமாக, தாமதமாவது விவசாயிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, கால்வாய் பணிகளை தரமாகவும், விரைந்தும் முடித்து, பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.