உழவர் சந்தை முன் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:38 AM
திருப்பூர்:திருப்பூர் வடக்கு உழவர் சந்தை நுழைவு வழியில் நீண்டநாட்களாக இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை, வருவாய்த்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடியாக அகற்றினர். விவசாயிகளின் தற்காலிக நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் செயல்படும் வடக்கு உழவர் சந்தைக்கு செல்லும் சாலையின் இருபுறமும் தள்ளுவண்டி, தற்காலிக காய்கறி கடைகள், தார்ப்பாய் விரித்து விற்பனை உள்ளிட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்திருந்தன. இதுகுறித்து விவசாயிகள், குறைகேட்பு கூட்டங்களில் பலமுறை மனு அளித்ததுடன், உழவர் சந்தை நிர்வாகமும் வருவாய்த்துறை, மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் நடவடிக்கை கோரி புகார் தெரிவித்திருந்தது. இதனால், நேற்று அதிகாலை வருவாய்த்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இணைந்து, வடக்கு உழவர் சந்தை நுழைவு வழியில் இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக _ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றினர்.
நீண்டநாள் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதை விவசாயிகள் வரவேற்றுள்ளதுடன், மீண்டும் ஆக்கிரமிப்புகள் உருவாகாமல் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர்.