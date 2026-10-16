பூ மார்க்கெட் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிரடி அகற்றம்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:26 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி பூ மார்க்கெட் வளாகத்தில் கோர்ட் உத்தரவுப்படி ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றப்பட்டன. ஒப்பந்ததாரருக்கு ஒத்துழைக்காத கடைகளை காலி செய்யும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இந்த வளாகத்தின் கடைகள் மற்றும் பார்க்கிங்கை நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.4.17 கோடிக்கு செல்வகுமார் என்பவர் டெண்டர் எடுத்தார். ஏற்கனவே கடை நடத்திய வியாபாரிகள் தொடர்ந்து நடத்த பேச்சு நடந்தது. சிலர் ஏற்றுக்கொண்டனர். சிலர் பழைய வாடகையே வேண்டும் என பிரச்னை செய்தனர், சிலர் வாடகை தராமல் இழுத்தடித்தனர். ரூ.4 கோடிக்கு மேல் டெண்டர் எடுத்ததால் அதற்கேற்ப வாடகை நிர்ணயிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு மோதல் நீடித்தது.
இதையடுத்து வளாகத்தை காலி செய்து தரக்கோரி டெண்டர்தாரர் மாநகராட்சியை அணுகியும் பலனில்லாததால் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். கடைகளை காலி செய்து ஒப்படைக்க கடந்த ஏப். மாதம் கோர்ட் உத்தரவிட்டும், தேர்தல் காரணமாக நடவடிக்கை கிடப்பில் இருந்தது.
டெண்டர்தாரர் தரப்பு வக்கீல் கோர்ட் உத்தரவை சுட்டிக்காட்டி மாநகராட்சிக்கு கடிதம் அனுப்பியதை அடுத்து, நேற்று காலை பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வளாகத்தை சுற்றியிருந்த ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அதிரடியாக அகற்றினர். உட்பகுதியில் டெண்டர்தாரர் அடையாளம் காட்டிய 7 கடைகள் பூட்டப்பட்டு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டன.
அப்போது சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தினர். கோர்ட் உத்தரவு உள்ளதால் நடவடிக்கையை கைவிட முடியாது என போலீசார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.