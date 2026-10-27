பி.ஏ.பி., பாசன ஆதாரங்கள் துார்வாரும் பணி: கண்காணிப்பு குழு ஆய்வு
பி.ஏ.பி., பாசன ஆதாரங்கள் துார்வாரும் பணி: கண்காணிப்பு குழு ஆய்வு
UPDATED : அக் 25, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:54 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கும் வகையில், பாசன ஆதாரங்களில் சிறப்பு துார்வாரும் பணி நடப்பதை, கண்காணிப்பு குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் கீழ், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. பாசன நிலங்கள் நான்கு மண்டலமாக பிரித்து, சுழற்சி முறையில் நீர் வழங்கப்படுகிறது.
இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் மண்டல பாசனத்திற்கு முன், பிரதான கால்வாய், பகிர்மான கால்வாய், உப பகிர்மான கால்வாய் என, மொத்தம், 1,801.27 கி.மீ., நீளத்திற்கு, 229 சிறப்பு துார்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ள, ரூ.14.97 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பி.ஏ.பி., பாலாறு உபவடிநிலப் பகுதியில், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு, வரும் நவ.,1ல் நீர் திறக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், துார்வாரும் பணி, விரைவாகவும், தரமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுவதை கண்காணிக்க, தமிழக அரசு சிறப்பு கண்காணிப்புக் குழு அமைத்துள்ளது.
அதன்படி, திருமூர்த்தி கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பாசன பகுதிகளில் நடக்கும் சிறப்பு தூர்வாரும் பணிகளை, கண்காணிப்புக்குழுவை சேர்ந்த செயற்பொறியாளர் புவனேஸ்வரி, உதவி செயற்பொறியாளர் ஆனந்த் பாலதண்டபாணி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் குழுவினர், பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
ஆய்வின்போது, திருமூர்த்தி கோட்ட செயற்பொறியாளர் பிரபாகரன், மண் அணை உபகோட்ட உதவி செயற்பொறியாளர் சக்திகுமார், உதவி பொறியாளர் ஸ்ரீதர் உடனிருந்தனர்.
பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குத் தண்ணீர் திறப்பதற்கு முன், தூர்வாரும் பணிகளை முழுமை பெறும். பாசன பகுதிகளின் கடைமடை வரை தண்ணீர் தடையின்றி சென்றடைவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.