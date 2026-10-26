/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சீமை கருவேல மரம் அகற்றம்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
அ நிறம் | அளவு
பொங்கலூர்: பொங்கலூர் மேற்கு ஒன்றியம், வி தி லீடர்ஸ் அமைப்பு சார்பில், கள்ளிப்பாளையம் அருகே காம்பிலி நதியை துாய்மைப்படுத்தும் பணி துவங்கியது.
காம்பிளியம்மன் நதி செல்லும் வடமலைபாளையம், கள்ளிப்பாளையம் ஆகிய ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்கள் பொக்லைன் உதவியுடன் அகற்றப்பட்டன. இதில், வடமலைபாளையம் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் சுரேஷ் மூர்த்தி, வக்கீல் ஈஸ்வரமூர்த்தி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை, ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பூபாலன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.