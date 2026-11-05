அமராவதி நீரை மாசுபடுத்தும் செடிகளை அகற்றுங்க! தொடர் பாதிப்புகளால் விவசாயிகள் கவலை
அமராவதி நீரை மாசுபடுத்தும் செடிகளை அகற்றுங்க! தொடர் பாதிப்புகளால் விவசாயிகள் கவலை
ADDED : நவ 04, 2026 03:17 PM
உடுமலை: பாசன மற்றும் குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ள அமராவதி ஆற்று நீர் மாசுபடும் வகையில், ஆகாயத்தாமரை செடிகள் பரவல், நீரோட்ட பகுதிகளிலும் தடுப்பணைகளிலும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. நீர்வளத்துறையினர் தொலைநோக்குத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி, இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணையில் இருந்து துவங்கும் அமராவதி ஆறு, காவிரி ஆற்றுடன் கலக்கிறது. திருப்பூர், கரூர் மாவட்டங்களில், 55 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதுடன், வழியோரத்திலுள்ள குடியிருப்புகளின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் இந்த ஆறு உள்ளது.
பழைய ஆயக்கட்டு பகுதியில் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டு, விளைநிலங்களுக்கு தண்ணீர் திருப்பப்படுகிறது. பழமையான பாசன திட்டங்களில் ஒன்றாக உள்ள இந்த தடுப்பணை பாசன முறை, தற்போது ஆகாயத்தாமரை செடிகள் பரவலால் பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறது.
தடுப்பணை ஷட்டர்களை இவ்வகை செடிகள் அடைத்துக்கொள்கின்றன. நீண்ட நாட்கள் தண்ணீர் தேங்க விடாமல், எளிதில் ஆவியாக்கி விடும் தன்மை ஆகாய தாமரை செடிகளுக்கு உண்டு.
ஆற்றில் நீரோட்டம் இல்லாத போது இச்செடிகள் அழுகி துர்நாற்றம் வீசுகிறது; கால்நடைகளின் குடிநீர் தேவைக்கு கூட தண்ணீரை பயன்படுத்த முடிவதில்லை.
உதாரணமாக கொழுமம் பகுதியில், ஆற்றில் நீரோட்டம் இல்லாத போது தடுப்பணைகள் மற்றும் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும். இந்த தண்ணீரை எவ்வித தேவைக்கும் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மாசுபட்டுள்ளது.
தேங்கியுள்ள குறைந்த நீரிலும் ஆகாயத்தாமரை செடிகள் ஆக்கிரமித்துள்ளன. ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்து விடப்படும்போது, அடர்த்தியான ஆகாயத்தாமரைச் செடிகள் தடுப்பணை மதகுகள் மற்றும் விளைநிலங்களின் மடைகளில் சிக்கி, நீரோட்டத்தை முற்றிலும் தடை செய்கின்றன. இதனால், நீர்நிர்வாகத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படுகிறது.
நீரிலிருக்கும் ஆக்சிஜன் அளவை இந்தச் செடிகள் உறிஞ்சுவதால், ஆற்று நீர் துர்நாற்றம் வீசிப் பாழ்படுகிறது. இதனால் ஆற்று நீரை ஆதாரமாக கொண்ட கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்கள் பாதிக்கப்படுவதோடு, மீன் வளமும் அழியும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
கொழுமம் உள்ளிட்ட ஆற்றங்கரையோர கிராமங்களில் மீன்பிடி தொழில் பல குடும்பங்களின் வாழ்வதாரமாக உள்ளது. மீன் வளத்துறையால் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் ஆற்றில் மீன்குஞ்சுகளும் விடப்படுகின்றன.
ஆனால், அவை வளர்வதற்கான சூழல் அமராவதி ஆற்றில் குறைந்து வருவதாக இயற்கை ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மடத்துக்குளம், கணியூர், கடத்துார் உள்ளிட்ட மக்கள் ஆற்று நீரை அதிகம் பயன்படுத்தும்பகுதிகளில், ஆகாயத்தாமரை செடிகளின் பல்வேறு பாதிப்புகளை மக்கள் சந்திக்கின்றனர்.
தேங்கிக்கிடக்கும் இச்செடிகளின் அடியில் கொசுக்கள் பெருக்கம் அடைந்து, கரையோரக் கிராமங்களில் நோய் பரவும் அச்சமும் அப்பகுதி மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
நிரந்தர தீர்வு அவசியம்
பாசன விவசாயிகள் கூறுகையில், அமராவதி அணையிலிருந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கும் முன் ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்ற வேண்டும் என நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுக்கிறோம்.
ஆனால், தற்காலிகமாகச் சில இடங்களில் மட்டும் அகற்றிவிட்டு விட்டுவிடுகின்றனர். இதனால், சில நாட்களிலேயே அச்செடிகள் முழுமையாகப் பரவிவிடுகின்றன. இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், தொலை நோக்குத்திட்டங்களை நீர்வளத்துறையினர் செயல்படுத்த வேண்டும்,’ என்றனர்.