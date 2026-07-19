மதுக்கடையை அகற்றுங்கள் மா.கம்யூ. ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:17 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
திருமுருகன்பூண்டி:திருமுருகன்பூண்டி - திருப்பூர் ரோட்டில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடை எண் 1513-ஐ அகற்றக்கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளிகள், கோவில்கள் அருகே டாஸ்மாக் கடை செயல்படுவதால் மாணவர்கள், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதாகவும், கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை எனவும் தெரிவித்தனர்.
மாதர் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் கவுரிமணி தலைமை வகித்தார். இதில் மா.கம்யூ. மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் நந்தகோபால், ஒன்றிய செயலாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, ஒன்றிய குழு உறுப்பினர்கள் வேலுசாமி, வெங்கடாசலம், பாலசுப்ரமணியம், கவுன்சிலர் சுப்பிரமணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
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