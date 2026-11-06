/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பூண்டி ரிங் ரோடு சீரமைக்கணும்!
UPDATED : நவ 05, 2026 11:38 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:38 PM
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திருமுருகன்பூண்டி: திருமுருகநாத சுவாமி கோவிலுக்குச் செல்லும் ரிங் ரோடு முறையான பராமரிப்பின்றி குண்டும் குழியுமாகக் காணப்படுகிறது.
இதனால், மழைக்காலங்களில் பக்தர்கள் சேறும் சகதியுமான பாதையில் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக, நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டப் பொறியாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சாலையை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டுமென கன்ஸ்யூமர் கேர் அசோசியேஷன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.